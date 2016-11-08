На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°

13:00, 8 ноября 2016
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +15°.

На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН
На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +7°… +15°. Завтра на этом маршруте температура до +10°, также ожидаются осадки.

На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют переменную облачность, температура в дороге +5° … +10°. В среду на этом маршруте пройдут дожди, температура до +7°.

В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +16°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте пройдут дожди, температура до +16°.

В направлении Харькова дожди. Температура в дороге до +8°. 9 ноября на этом направлении также ожидаются осадки, температура +6°… +8°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня синоптики обещают дожди, +5° … +7°. По данному направлению в среду ожидаются ливни, температура до +6°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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