На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на юге до +15°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +15°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +7°… +15°. Завтра на этом маршруте температура до +10°, также ожидаются осадки.
На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют переменную облачность, температура в дороге +5° … +10°. В среду на этом маршруте пройдут дожди, температура до +7°.
В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +20° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +16°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте пройдут дожди, температура до +16°.
В направлении Харькова дожди. Температура в дороге до +8°. 9 ноября на этом направлении также ожидаются осадки, температура +6°… +8°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня синоптики обещают дожди, +5° … +7°. По данному направлению в среду ожидаются ливни, температура до +6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°