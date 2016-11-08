Во вторник, 8 ноября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0.

У берегов Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

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Подземные толчки были зафиксированы в 04:55 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 31 км на северо-запад от города Талькауано, очаг залегал на глубине 20 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, вечером 6 ноября в городе Кушинг (штат Оклахома, США) произошло землетрясение магнитудой 5,0.