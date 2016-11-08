Непогода на Закарпатье: вода начала отступать

10:59, 8 ноября 2016
837
0

Сильные осадки, которые накрыли Закарпатье, наконец прекратились.

ДСНС
Последствия непогоды на Закарпатье / ГСЧС

Из-за непогоды в городе Перечин произошло подтопление 8 скважин, которые обеспечивают город питьевой водой, в результате чего без водоснабжения осталось более 5 тысяч человек, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Межгорском районе частично размыто дорожное покрытие автодорог местного значения общей протяженностью 1 тыс. 410 м. 

В Иршавском, Свалявском, Воловецком, Мукачевском районах и в Ужгороде ливень затопил дома и дворы.

Спасатели откачали около 6000 куб. м воды. К работам привлекли 41 единицу техники и 161 человека.

По состоянию на утро 8 ноября осадки прекратились, вода пошла на спад.

Напомним, из-за переувлажнения почвы и интенсивных осадков в Раховском и Воловецком районе Закарпатской области сошел оползень общим объемом 150 куб. м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
750 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей