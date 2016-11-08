Непогода на Закарпатье: вода начала отступать

Сильные осадки, которые накрыли Закарпатье, наконец прекратились.

Последствия непогоды на Закарпатье / ГСЧС

Из-за непогоды в городе Перечин произошло подтопление 8 скважин, которые обеспечивают город питьевой водой, в результате чего без водоснабжения осталось более 5 тысяч человек, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В Межгорском районе частично размыто дорожное покрытие автодорог местного значения общей протяженностью 1 тыс. 410 м.

В Иршавском, Свалявском, Воловецком, Мукачевском районах и в Ужгороде ливень затопил дома и дворы.

Спасатели откачали около 6000 куб. м воды. К работам привлекли 41 единицу техники и 161 человека.

По состоянию на утро 8 ноября осадки прекратились, вода пошла на спад.

Напомним, из-за переувлажнения почвы и интенсивных осадков в Раховском и Воловецком районе Закарпатской области сошел оползень общим объемом 150 куб. м.