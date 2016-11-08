В Украине объявили штормовое предупреждение

10:05, 8 ноября 2016
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Во вторник, 8 ноября, во многих областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Киеве сегодня днем до +8°, пройдет дождь

"Днем 8 ноября в Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15-20 м/с; в Луганской и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

Напомним, во вторник, 8 ноября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге днем до +20°.

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