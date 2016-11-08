В 2025 году аномальная жара станет нормой - ученые

Австралийские климатологи заявили, что в 2025 году летняя жара, которая сейчас считается аномальной, станет нормой.

К 2025 году аномальная жара станет нормой / Reuters

По мнению Софи Льюис из национального университета в Канберре (Австралия), такие климатические изменения являются неизбежными, передает EurekAlert!.

Читайте также В Японии из-за жары госпитализировали более 560 человек

Если не снизить количество выбросов углекислого газа в атмосферу, рекордно жаркое лето 2013 года в Австралии, когда температуры достигали 50 градусов Цельсия, станет обычным к 2035 году.

Даже если человечество полностью прекратит выбросы парниковых газов, такое изменение климата получится отсрочить лишь до 2040 года.

Напомним, уровень содержания углекислого газа в атмосфере Земли в 2015 году впервые за время наблюдений достигл критической отметки в 400 частей на миллион.