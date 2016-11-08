В Киеве сегодня днем до +8°, пройдет дождь

Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в столице днем до +8°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 16:21.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 8 ноября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди.

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