В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +20° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 ноября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге днем до +20°.
В столице сегодня возможен дождь, днем +8°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +20°
Во Львове 8 ноября без осадков, температура воздуха днем +7°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +8°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет дождь. Температура +7°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +15°, ветер переменный, до 5.5 м/с.
В Харькове ливень. Температура до +11°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +20°. Ветер южный, до 9.8 м/с.
В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +14°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 7.9 м/с.
В Краматорске во вторник ожидаются осадки, днем +15°. Ветер переменный, умеренный.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со среды на западе начнется похолодание
В Северодонецке пройдет дождь, температура днем +16°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°