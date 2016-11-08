В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

08:00, 8 ноября 2016
1794
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 ноября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге днем до +20°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

В столице сегодня возможен дождь, днем +8°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +20°

Во Львове 8 ноября без осадков, температура воздуха днем +7°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +8°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет дождь. Температура +7°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +15°, ветер переменный, до 5.5 м/с.

УНИАН
На юге до +20° / УНИАН

В Харькове ливень. Температура до +11°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +20°. Ветер южный, до 9.8 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +14°. Ветер переменный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 7.9 м/с.

В Краматорске во вторник ожидаются осадки, днем +15°. Ветер переменный, умеренный.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со среды на западе начнется похолодание

В Северодонецке пройдет дождь, температура днем +16°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
750 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей