В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 8 ноября, в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге днем до +20°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

В столице сегодня возможен дождь, днем +8°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

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Во Львове 8 ноября без осадков, температура воздуха днем +7°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +8°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет дождь. Температура +7°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +15°, ветер переменный, до 5.5 м/с.

На юге до +20° / УНИАН

В Харькове ливень. Температура до +11°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +20°. Ветер южный, до 9.8 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +14°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 7.9 м/с.

В Краматорске во вторник ожидаются осадки, днем +15°. Ветер переменный, умеренный.

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В Северодонецке пройдет дождь, температура днем +16°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

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