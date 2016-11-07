В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +8°

Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +8°.

В Киеве завтра ожидается дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +5°.

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Ветер переменный, до 2.5 м/с..

Завтра солнце в столице взойдет в 07:01, а зайдет в 16:21.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Украине пройдут дожди, на юге днем до +20°.

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