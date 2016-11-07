На Закарпатье проливной дождь затопил дома и дороги (фото, видео)

16:09, 7 ноября 2016
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На Закарпатье выпало до 160 мм осадков, что превышает две месячные нормы.

Непогода на Закарпатье / ГСЧС
Непогода на Закарпатье / ГСЧС

Из-за переувлажнения почвы и интенсивных осадков в Раховском и Воловецком районах произошел сдвиг почвы общим объемом 150 куб. м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +20°

В Перечинском районе ливень подтопил 5 домохозяйств в селе Заричево. Утром произошло подтопление 8 скважин Перечинского водозабора. По состоянию на 10:00 было прекращено водоснабжение города Перечин. 

В Межгорском районе частично размыто дорожное покрытие автодорог местного значения в селах Голятин, Буковец, Синевир, Колочава, Лисковец и Репинное. 

В Иршавском районе подтоплены сельхозугодия общей площадью 40 га в селах Сельцо и Ольховка.

В Ужгороде подтоплены 6 подвалов жилых домов и 5 домохозяйств.

По состоянию на 13:30 7 ноября спасатели совершили 19 выездов для откачки воды в шести районах области.

На данный момент информация относительно последствий ухудшения погодных условий на Закарпатье уточняется.

Напомним, в западных областях объявили штормовое предупреждение на 7 ноября.

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