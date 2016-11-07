На Закарпатье проливной дождь затопил дома и дороги (фото, видео)
На Закарпатье выпало до 160 мм осадков, что превышает две месячные нормы.
Из-за переувлажнения почвы и интенсивных осадков в Раховском и Воловецком районах произошел сдвиг почвы общим объемом 150 куб. м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +20°
В Перечинском районе ливень подтопил 5 домохозяйств в селе Заричево. Утром произошло подтопление 8 скважин Перечинского водозабора. По состоянию на 10:00 было прекращено водоснабжение города Перечин.
В Межгорском районе частично размыто дорожное покрытие автодорог местного значения в селах Голятин, Буковец, Синевир, Колочава, Лисковец и Репинное.
В Иршавском районе подтоплены сельхозугодия общей площадью 40 га в селах Сельцо и Ольховка.
В Ужгороде подтоплены 6 подвалов жилых домов и 5 домохозяйств.
По состоянию на 13:30 7 ноября спасатели совершили 19 выездов для откачки воды в шести районах области.
На данный момент информация относительно последствий ухудшения погодных условий на Закарпатье уточняется.
Напомним, в западных областях объявили штормовое предупреждение на 7 ноября.
Погода в Украине
-
Винница+13°... +8°
-
Днепр+30°... +14°
-
Донецк+34°... +18°
-
Житомир+14°... +9°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+16°... +6°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+36°... +20°
-
Луцк+14°... +8°
-
Львов+16°... +7°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+28°... +13°
-
Ровно+14°... +8°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+30°... +12°
-
Тернополь+14°... +7°
-
Харьков+33°... +17°
-
Херсон+30°... +13°
-
Хмельницкий+12°... +7°
-
Черкассы+24°... +10°
-
Чернигов+18°... +10°
-
Черновцы+16°... +9°