В Украине завтра пройдут дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в Украине пройдут дожди, на юге днем до +20°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +2°, днем +8°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
Во Львове 8 ноября переменная облачность, ночью +3°, днем +7°. Ветер переменный, легкий.
На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +20°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
В Виннице во вторник пасмурно. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +5°, днем +15°, ветер переменный, умеренный.
В Харькове во вторник ливень, температура ночью +7°, днем 11°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают осадки. Температура ночью +9°, днем +14°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Симферополе солнечно. Температура ночью +13°, днем +20°. Ветер южный, свежий.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +10°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 7.9 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +15°, ветер переменный, умеренный.
В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью +12°, днем +16°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°