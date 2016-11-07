В Украине завтра пройдут дожди, на юге температура до +20° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в Украине пройдут дожди, на юге днем до +20°.

В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +2°, днем +8°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Во Львове 8 ноября переменная облачность, ночью +3°, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +1°, днем +6°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Виннице во вторник пасмурно. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью +5°, днем +15°, ветер переменный, умеренный.

В Харькове во вторник ливень, температура ночью +7°, днем 11°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают осадки. Температура ночью +9°, днем +14°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +13°, днем +20°. Ветер южный, свежий.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +10°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 7.9 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +15°, ветер переменный, умеренный.

В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью +12°, днем +16°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

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