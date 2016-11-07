В японской префектуре Хоккайдо выпало рекордное количество снега
В городе Саппоро (префектура Хоккайдо, Япония) 6 ноября выпало 23 см снега.
Последний раз в начале ноября здесь выпадало более 20 см снега 21 год назад, сообщает asahi.com со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.
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Снегопад затруднил проезд транспорта, поэтому впервые в этом сезоне на улицы города выехала снегоуборочная техника. Отмечается, что в прошлом году это произошло на 18 дней позже.
Напомним, в результате сильного снега, который обрушился на восточные регионы Турции, многие дороги оказались непроездными.
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