В японской префектуре Хоккайдо выпало рекордное количество снега

В городе Саппоро (префектура Хоккайдо, Япония) 6 ноября выпало 23 см снега.

В префектуре Хоккайдо выпало рекордное количество снега / asahi.com

Последний раз в начале ноября здесь выпадало более 20 см снега 21 год назад, сообщает asahi.com со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии.

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Снегопад затруднил проезд транспорта, поэтому впервые в этом сезоне на улицы города выехала снегоуборочная техника. Отмечается, что в прошлом году это произошло на 18 дней позже.

Снегопад в Хоккайдо / asahi.com

Напомним, в результате сильного снега, который обрушился на восточные регионы Турции, многие дороги оказались непроездными.