В результате наводнения во Вьетнаме погибли 15 человек

В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в центре и на юге Вьетнама погибли 15 человек.

Наводнение во Вьетнаме / Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Читайте также Сильные дожди затопили север Мексики

Наводнение началось на прошлой неделе. Стихия подтопила более 40 тысяч домов в 12 провинциях.

Кроме того, затопленными оказались 12 тысяч га сельскохозяйственных угодий, более 40 тысяч голов скота погибли.

Напомним, в октябре в результате наводнения во Вьетнаме погиб 31 человек. Тогда в некоторых регионах страны за выходные выпало до 90 см осадков. Из-за стихии спасатели эвакуировали около 40 тыс. человек, местные аэропорты отменили 321 рейс.