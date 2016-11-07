В результате наводнения во Вьетнаме погибли 15 человек

14:41, 7 ноября 2016
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В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в центре и на юге Вьетнама погибли 15 человек.

Наводнение во Вьетнаме / Reuters
Наводнение во Вьетнаме / Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

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Наводнение началось на прошлой неделе. Стихия подтопила более 40 тысяч домов в 12 провинциях.

Кроме того, затопленными оказались 12 тысяч га сельскохозяйственных угодий, более 40 тысяч голов скота погибли.

Напомним, в октябре в результате наводнения во Вьетнаме погиб 31 человек. Тогда в некоторых регионах страны за выходные выпало до 90 см осадков. Из-за стихии спасатели эвакуировали около 40 тыс. человек, местные аэропорты отменили 321 рейс.

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