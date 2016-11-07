На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +20°
Сегодня и завтра на украинских дорогах пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +20°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура +14°… +20°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, пройдут дожди.
На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют дожди, температура в дороге +8° … +14°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +11°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со среды на западе начнется похолодание
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +17°, в Киевской области пройдет дождь. Завтра на данном маршруте ожидаются осадки, температура до +16°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +17°. 8 ноября на этом направлении пройдут дожди, температура +7°… +9°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +12° … +19°. По данному направлению во вторник в Черновицкой области пройдут дожди, температура до +8°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°