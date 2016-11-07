На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура до +20°

Сегодня и завтра на украинских дорогах пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +20°.

На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура +14°… +20°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют дожди, температура в дороге +8° … +14°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +11°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +17°, в Киевской области пройдет дождь. Завтра на данном маршруте ожидаются осадки, температура до +16°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +17°. 8 ноября на этом направлении пройдут дожди, температура +7°… +9°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +12° … +19°. По данному направлению во вторник в Черновицкой области пройдут дожди, температура до +8°.

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