Землетрясение в Оклахоме привело к многочисленным разрушениям (фото)

12:12, 7 ноября 2016
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Вечером 6 ноября в городе Кушинг (штат Оклахома, США) произошло землетрясение магнитудой 5,0. 

Twitter, @JbrunoKFOR
Последствия землетрясения в Оклахоме / Twitter, @JbrunoKFOR

Подземные толчки ощущались также в штатах Канзас, Арканзас и Миссури, передает kfor.com.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Чили

Серьезные повреждения зафиксированы в центре города. Спасатели эвакуировали людей из местного дома престарелых. 

Вечером большая часть города оказалась без электроэнергии, но на данный момент электроснабжение восстановлено.

Сообщается, что несколько человек в результате землетрясения получили незначительные травмы.

Во всех школах Кушинга отменили занятия.

Напомним, землетрясение, которое произошло 30 октября в центральной Италии, привело к серьезной деформации земной поверхности на площади 1100 квадратных километров.

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