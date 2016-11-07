Землетрясение в Оклахоме привело к многочисленным разрушениям (фото)

Вечером 6 ноября в городе Кушинг (штат Оклахома, США) произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Последствия землетрясения в Оклахоме / Twitter, @JbrunoKFOR

Подземные толчки ощущались также в штатах Канзас, Арканзас и Миссури, передает kfor.com.

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Серьезные повреждения зафиксированы в центре города. Спасатели эвакуировали людей из местного дома престарелых.

Вечером большая часть города оказалась без электроэнергии, но на данный момент электроснабжение восстановлено.

Сообщается, что несколько человек в результате землетрясения получили незначительные травмы.

Во всех школах Кушинга отменили занятия.

Напомним, землетрясение, которое произошло 30 октября в центральной Италии, привело к серьезной деформации земной поверхности на площади 1100 квадратных километров.