На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
В связи с сильными дождями 7-8 ноября в реках на западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На реках бассейнов Западного Буга, Прута, Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м; Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - на 0,5-1,5 м без негативных последствий.
В западных областях объявили штормовое предупреждение
Большая амплитуда подъема уровней ожидается на реках Закарпатья (с возможным начальным выходом воды на заводь и формированием значительного местного стока):
- на Вехней Тисе и в верхних и средних течениях притоков р.Тиса 1,0-1,5 м;
- в нижних течениях притоков р. Тиса - 1,5-2,5 м;
- на участке р. Тиса Большой Бычков - Вилок - 2,0-3,0 м;
- в нижних течениях рек Боржава, Латорица и Стара - 2,5-3,5 м.
В Карпатах есть угроза образования селевых потоков.
Напомним, в понедельник, 7 ноября, на западе Украины ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15-20 м/сек.
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