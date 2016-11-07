Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со среды на западе начнется похолодание
На этой неделе в Украине практически каждый день будут идти дожди. На юге и востоке почти всю неделю будет тепло, на западе же столбик термометра опустится до -5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +20°.
Во вторник, 8 ноября, в центре, на юге и востоке страны пройдут дожди. Температура днем +1°...+12°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге воздух прогреется до +20° (карта)
В среду, 9 ноября, почти во всех областях ожидаются дожди. Температура ночью -1°...+4°, днем до +11°.
В четверг в восточных и южных регионах ожидаются осадки, ночью -5°...+8°, днем на юге до +21°.
В пятницу на севере Украины пройдут дожди, в остальных регионах без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем 0°...+10°.
В субботу в Украине практически без осадков. Температура в стране ночью -4°...+4°, днем до +12°.
В воскресенье на западе и востоке страны местами пройдут дожди, температура ночью -3°...+3°, днем до +11°.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°