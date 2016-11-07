Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со среды на западе начнется похолодание

На этой неделе в Украине практически каждый день будут идти дожди. На юге и востоке почти всю неделю будет тепло, на западе же столбик термометра опустится до -5°.

Практически всю неделю в Украине будут идти дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +20°.

Во вторник, 8 ноября, в центре, на юге и востоке страны пройдут дожди. Температура днем +1°...+12°.

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В среду, 9 ноября, почти во всех областях ожидаются дожди. Температура ночью -1°...+4°, днем до +11°.

В четверг в восточных и южных регионах ожидаются осадки, ночью -5°...+8°, днем на юге до +21°.

В пятницу на севере Украины пройдут дожди, в остальных регионах без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем 0°...+10°.

В субботу в Украине практически без осадков. Температура в стране ночью -4°...+4°, днем до +12°.

В воскресенье на западе и востоке страны местами пройдут дожди, температура ночью -3°...+3°, днем до +11°.

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