В западных областях объявили штормовое предупреждение

09:11, 7 ноября 2016
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В понедельник, 7 ноября, на западе Украины ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15-20 м/с.

На западе Украины ожидаются дожди и сильный ветер / REUTERS
На западе Украины ожидаются дожди и сильный ветер / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 7 ноября на территории Закарпатской области и в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, в высокогорных районах Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 ноября в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +20°.

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