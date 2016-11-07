В западных областях объявили штормовое предупреждение
В понедельник, 7 ноября, на западе Украины ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Киеве сегодня днем до +16°, пройдет дождь
"По прогнозам Укргидрометцентра, 7 ноября на территории Закарпатской области и в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, в высокогорных районах Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 ноября в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +20°.
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