В Киеве сегодня днем до +16°, пройдет дождь

08:30, 7 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 7 ноября, в столице днем до +16°, днем синоптики обещают дождь. 

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 4.9 м/с.

В западных областях ожидаются сильные дожди 6-7 ноября – ГосЧС

Сегодня солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +20°. 

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