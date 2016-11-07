В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге воздух прогреется до +20° (карта)

08:01, 7 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +20°.

В большинстве регионов Украины сегодня без осадков / УНИАН
В большинстве регионов Украины сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня возможен дождь, днем +16°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.

В западных областях ожидаются сильные дожди 6-7 ноября – ГосЧС

Во Львове 7 ноября пройдет дождь, температура воздуха днем +15°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +15°. Ветер переменный, до 7.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура +16°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +16°, ветер южный и юго-западный, до 7.0 м/с.

На юге сегодня до УНИАН
На юге сегодня до +20° / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до +13°, ветер южный, слабый.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +20°. Ветер южный и юго-западный, до 8.2 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +16°. Ветер южный, умеренный. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 7.2 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +17°. Ветер южный, умеренный.

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В Северодонецке пройдет дождь, температура днем +16°. Ветер южный, до 6.0 м/с.

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