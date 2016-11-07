В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге воздух прогреется до +20° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +20°.
В столице сегодня возможен дождь, днем +16°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.9 м/с.
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Во Львове 7 ноября пройдет дождь, температура воздуха днем +15°. Ветер переменный, умеренный.
В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +15°. Ветер переменный, до 7.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура +16°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +16°, ветер южный и юго-западный, до 7.0 м/с.
В Харькове пасмурно. Температура до +13°, ветер южный, слабый.
В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +20°. Ветер южный и юго-западный, до 8.2 м/с.
В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +16°. Ветер южный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 7.2 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, днем +17°. Ветер южный, умеренный.
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В Северодонецке пройдет дождь, температура днем +16°. Ветер южный, до 6.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°