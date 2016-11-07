В Италии в результате урагана с торнадо погибли два человека (видео)
В результате урагана с торнадо в Италии в воскресенье, 6 ноября, погибли по меньшей мере два человека.
Об этом сообщает RAI News.
В Ладисполи 47-летний житель индийского происхождения погиб от удара строительного мусора, который был поднят мощными порывами ветра.
В Чезано 74-летний отставной армейский офицер был раздавлен упавшим деревом.
Землетрясение в Италии привело к деформации земной поверхности
#Ladispoli #AllertameteoRM pic.twitter.com/GRxoDk50ws— Claudio Colaianni (@claudcola) November 6, 2016
Еще около 10 человек получили травмы. В регионе повреждены несколько жилых строений и магазинов, из-за поваленных смерчем деревьев и фонарных столбов нарушено автомобильное движение.
У берегов Италии пронесся водяной смерч (видео)
На Италию обрушились дожди, грозы, сильные ветры, резко упала температура воздуха. Особенно критическая ситуация сложилась в центральных районах, в том числе пострадавших от землетрясения.
#TORNADO a nord di #Roma, a #Cesano. Le impressionanti immagini. Video di Eric Pirotta https://t.co/9ELKY73zHX pic.twitter.com/Aa4h2QdChB— meteo.it (@wwwmeteoit) November 6, 2016
Департамент гражданской защиты Италии предупреждает, что в понедельник, 7 ноября, неблагоприятные погодные условия сохранятся.
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