В Италии в результате урагана с торнадо погибли два человека (видео)

06:48, 7 ноября 2016
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В результате урагана с торнадо в Италии в воскресенье, 6 ноября, погибли по меньшей мере два человека.

скриншот видео
скриншот видео

Об этом сообщает RAI News.

В Ладисполи 47-летний житель индийского происхождения погиб от удара строительного мусора, который был поднят мощными порывами ветра. 

В Чезано 74-летний отставной армейский офицер был раздавлен упавшим деревом.

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Еще около 10 человек получили травмы. В регионе повреждены несколько жилых строений и магазинов, из-за поваленных смерчем деревьев и фонарных столбов нарушено автомобильное движение.

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На Италию обрушились дожди, грозы, сильные ветры, резко упала температура воздуха. Особенно критическая ситуация сложилась в центральных районах, в том числе пострадавших от землетрясения.

Департамент гражданской защиты Италии предупреждает, что в понедельник, 7 ноября, неблагоприятные погодные условия сохранятся.

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