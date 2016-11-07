На сегодня в Киеве объявлено штормовое предупреждение

02:33, 7 ноября 2016
1842
0

На сегодня, 7 ноября, в Киеве объявлено штормовое предупреждение.

УНИАН
УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Интенсивные дожди на Закарпатье вызвали резкий подъем уровня воды, есть угроза подтопления

«Завтра, 7 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций напоминает, что в случае падения деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
750 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей