На сегодня в Киеве объявлено штормовое предупреждение

На сегодня, 7 ноября, в Киеве объявлено штормовое предупреждение.

УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«Завтра, 7 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций напоминает, что в случае падения деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.