Интенсивные дожди на Закарпатье вызвали резкий подъем уровня воды, есть угроза подтопления
Интенсивные дожди, начавшиеся на Закарпатье в субботу вечером, вызвали резкий подъем уровня воды в главных реках области.
Об этом сообщает председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.
«По состоянию на вторую половину воскресенья серьезных последствий из-за непогоды не зафиксировано. Правда, в Перечинском районе из-за захламленности ручья подтоплены шесть домохозяйств (вода во дворах достигла 10 см), однако после прочистки ручья водниками и спасателями вода пошла на спад», - отметил он.
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По словам Москаля, пик осадков ожидается в ночь на понедельник, 7 ноября, а наибольший подъем воды в реках произойдет в понедельник и вторник.
«По Тисе проблем не предвидится, однако Латорица, Боржава и Уж могут выйти из берегов и подтопить сельскохозяйственные угодья и домохозяйства. Наиболее критические ситуации возможны в Виноградовском районе (с. Большие Комяты), где Боржава может «унести» установленные в пойме теплицы, а также подтопить домохозяйства. Туда уже направлена насосная станция для откачки воды», - отметил председатель ОГА.
Кроме того, он прогнозирует возможное подтопление Боздошского парка и ул. Ужанской в Ужгороде, студенческого лагеря отдыха «Скалка» возле с. Каменица Ужгородского района, сельскохозяйственных угодий в Иршавском и Виноградовской районах.
«Также не исключен перелив воды через автодороги «Виноградов – Шаланки», «Рогатин – Рахов» (между деревнями Сельцо и Гребля Иршавского района) и «Ужгород – Мукачево» возле с. Зняцево», - добавил Москаль.
По его информации, для укрепления берегов и откачки воды спасатели готовят мешки с песком, а также насосные станции.
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