Вулкан Синабунг на Суматре выбросил столб пепла на 1,5 км

Извергающийся вулкан Синабунг утром 6 ноября произвел столб пепла, который поднялся на высоту 1500 м.

Пирокластические потоки из Синабунга угрожают близлежащим районам / Фото instagram.com/pvmbgcvghm

Это извержение показывает, что поставка магмы продолжается внутри исполина, хотя большая часть недавно появившегося лавового купола исчезла во время обрушения на прошлой неделе, передает Gismeteo.

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Вулкан также произвел пирокластический поток длиной 700 м.

Фермерам запретили находиться в близлежащих к вулкану районах, однако некоторые работают там, рискуя своей безопасностью.

Как сообщал УНИАН, в августе в Индонезии произошло извержение сразу трех вулканов.