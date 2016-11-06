Вулкан Синабунг на Суматре выбросил столб пепла на 1,5 км
Извергающийся вулкан Синабунг утром 6 ноября произвел столб пепла, который поднялся на высоту 1500 м.
Это извержение показывает, что поставка магмы продолжается внутри исполина, хотя большая часть недавно появившегося лавового купола исчезла во время обрушения на прошлой неделе, передает Gismeteo.
Вулкан Синабунг в Индонезии продолжает извергаться (фото)
Вулкан также произвел пирокластический поток длиной 700 м.
Фермерам запретили находиться в близлежащих к вулкану районах, однако некоторые работают там, рискуя своей безопасностью.
Как сообщал УНИАН, в августе в Индонезии произошло извержение сразу трех вулканов.
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