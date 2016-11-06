Из-за наводнений в Мексике объявлено чрезвычайное положение (видео)

Из-за наводнений, вызванных проливными дождями, федеральное правительство Мексики объявило чрезвычайное положение в трех муниципалитетах - Альтамира, Сьюдад-Мадеро и Тампико, расположенных в северной части штата Тамаулипас, передает Associated Press.

По словам губернатора штата Франсиско Гарсия Кабеса де Вака, всего за пять часов в период с четверга на пятницу на южную часть Тамаулипаса обрушилось количество осадков, которое эквивалентно 20 % среднегодовой нормы.

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Спасатели эвакуируют людей из пострадавших районов на автомобилях и лодках. Для лишившихся крыши над головой открыты шесть убежищ.

В паводковых водах на улицах Тампико полиция поймала детеныша крокодила. Тем временем в муниципалитете Охинага в мексиканском штате Чиуауа прошел сильный град. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным землям.