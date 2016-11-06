Из-за наводнений в Мексике объявлено чрезвычайное положение (видео)

14:36, 6 ноября 2016
1393
0

Из-за наводнений, вызванных проливными дождями, федеральное правительство Мексики объявило чрезвычайное положение в трех муниципалитетах - Альтамира, Сьюдад-Мадеро и Тампико, расположенных в северной части штата Тамаулипас, передает Associated Press.

По словам губернатора штата Франсиско Гарсия Кабеса де Вака, всего за пять часов в период с четверга на пятницу на южную часть Тамаулипаса обрушилось количество осадков, которое эквивалентно 20 % среднегодовой нормы.

Число жертв наводнения во Вьетнаме увеличилось до 8

Спасатели эвакуируют людей из пострадавших районов на автомобилях и лодках. Для лишившихся крыши над головой открыты шесть убежищ.

В паводковых водах на улицах Тампико полиция поймала детеныша крокодила. Тем временем в муниципалитете Охинага в мексиканском штате Чиуауа прошел сильный град. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным землям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
750 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей