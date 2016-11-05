В западных областях ожидаются сильные дожди 6-7 ноября – ГосЧС

Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

В западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек / фото УНИАН

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в западных областях 6 и 7 ноября. Соответствующее сообщение разместила пресс-служба ГосЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 ноября по территории Закарпатской области и горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/сек", - отмечается в сообщении.

Читайте также Сильные дожди затопили север Мексики

Кроме того отмечается, что при сильных ливнях в Карпатах 6-7 ноября есть угроза образования селевых потоков.

Подробный прогноз узнавайте при помощи сервиса Погода УНИАН.