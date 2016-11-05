В западных областях ожидаются сильные дожди 6-7 ноября – ГосЧС

21:47, 5 ноября 2016
1490
0

Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

В западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек / фото УНИАН
В западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек / фото УНИАН

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в западных областях 6 и 7 ноября. Соответствующее сообщение разместила пресс-служба ГосЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 ноября по территории Закарпатской области и горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/сек", - отмечается в сообщении.

Сильные дожди затопили север Мексики

Кроме того отмечается, что при сильных ливнях в Карпатах 6-7 ноября есть угроза образования селевых потоков.

Подробный прогноз узнавайте при помощи сервиса Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
750 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей