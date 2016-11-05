У берегов Италии пронесся водяной смерч (видео)

19:04, 5 ноября 2016
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У берегов города Амальфи итальянской провинции Салерно в минувший четверг, 3 ноября, пронесся водяной смерч, сообщает ABC News.

Туристы и местные жители, которые находились в этот момент на побережье, сняли буйство стихии на видео. Сведений о пострадавших и повреждениях не поступало.

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