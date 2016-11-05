Очевидцы засняли огромную радугу над небоскребами Майами (видео)

14:45, 5 ноября 2016
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На побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды - городе Майами - очевидцы засняли огромную двойную радугу, которая возвышалась над небоскребами города.

Скриншот
Скриншот из видео

Видео с удивительным погодным явлением выложила в свой твиттер жительница города Шелиа Гассон.

Напомним, вечером 5 октября киевляне наблюдали необычное погодное явление - двойную радугу.

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