В Украине сегодня без осадков, температура от 4 до 12 градусов

12:33, 5 ноября 2016
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Сегодня, 5 ноября, осадки прекратятся в большинстве регионов Украины, в некоторых областях дневная температура повысится сразу на несколько градусов. 

Синоптики прогнозируют теплую погоду / kassis6ltlane.blogspot.com
Синоптики прогнозируют теплую погоду / kassis6ltlane.blogspot.com

Осадки в субботу прекратятся, а в некоторых регионах даже выглянет солнце, средняя температура будет колебаться от 4 до 12 градусов. 

Самая теплая и комфортная погода сегодня ожидается в южных областях Украины, где столбик термометра поднимется до отметки 7-12 градусов со знаком плюс. В западных областях синоптики также не прогнозируют осадки, однако здесь будет прохладнее – днем не выше 8 градусов тепла. Сухая погода ожидается и в северных областях, однако пока там сохранится облачность и довольно низкая температура – днем около 6 градусов тепла. 

Погода на выходные: в субботу без осадков, в воскресенье во многих областях пройдут дожди (карта)

Самая холодная погода в субботу ожидается в восточных регионах, где воздух прогреется всего до 4-6 градусов тепла. В Киеве сегодня облачно, без осадков. В дневные часы синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов со знаком плюс. На завтра синоптики прогнозируют теплую, но дождливую погоду. 

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