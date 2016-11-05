В Украине сегодня без осадков, температура от 4 до 12 градусов

Сегодня, 5 ноября, осадки прекратятся в большинстве регионов Украины, в некоторых областях дневная температура повысится сразу на несколько градусов.

Синоптики прогнозируют теплую погоду / kassis6ltlane.blogspot.com

Осадки в субботу прекратятся, а в некоторых регионах даже выглянет солнце, средняя температура будет колебаться от 4 до 12 градусов.

Самая теплая и комфортная погода сегодня ожидается в южных областях Украины, где столбик термометра поднимется до отметки 7-12 градусов со знаком плюс. В западных областях синоптики также не прогнозируют осадки, однако здесь будет прохладнее – днем не выше 8 градусов тепла. Сухая погода ожидается и в северных областях, однако пока там сохранится облачность и довольно низкая температура – днем около 6 градусов тепла.

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Самая холодная погода в субботу ожидается в восточных регионах, где воздух прогреется всего до 4-6 градусов тепла. В Киеве сегодня облачно, без осадков. В дневные часы синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов со знаком плюс. На завтра синоптики прогнозируют теплую, но дождливую погоду.

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