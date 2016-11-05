В Украине сегодня без осадков, температура от 4 до 12 градусов
Сегодня, 5 ноября, осадки прекратятся в большинстве регионов Украины, в некоторых областях дневная температура повысится сразу на несколько градусов.
Осадки в субботу прекратятся, а в некоторых регионах даже выглянет солнце, средняя температура будет колебаться от 4 до 12 градусов.
Самая теплая и комфортная погода сегодня ожидается в южных областях Украины, где столбик термометра поднимется до отметки 7-12 градусов со знаком плюс. В западных областях синоптики также не прогнозируют осадки, однако здесь будет прохладнее – днем не выше 8 градусов тепла. Сухая погода ожидается и в северных областях, однако пока там сохранится облачность и довольно низкая температура – днем около 6 градусов тепла.
Погода на выходные: в субботу без осадков, в воскресенье во многих областях пройдут дожди (карта)
Самая холодная погода в субботу ожидается в восточных регионах, где воздух прогреется всего до 4-6 градусов тепла. В Киеве сегодня облачно, без осадков. В дневные часы синоптики прогнозируют от 5 до 7 градусов со знаком плюс. На завтра синоптики прогнозируют теплую, но дождливую погоду.
Подробный прогноз узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+13°... +8°
-
Днепр+30°... +14°
-
Донецк+34°... +18°
-
Житомир+14°... +9°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+16°... +6°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+36°... +20°
-
Луцк+14°... +8°
-
Львов+16°... +7°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+28°... +13°
-
Ровно+14°... +8°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+30°... +12°
-
Тернополь+14°... +7°
-
Харьков+33°... +17°
-
Херсон+30°... +13°
-
Хмельницкий+12°... +7°
-
Черкассы+24°... +10°
-
Чернигов+18°... +10°
-
Черновцы+16°... +9°