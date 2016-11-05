Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Чили

03:26, 5 ноября 2016
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Землетрясение магнитудой 6,4 в пятницу произошло в 25 километрах от чилийского Курико. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Flickr, Matt Katzenberger
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Чили / Flickr, Matt Katzenberger

Эпицентр землетрясения находился на глубине 90,8 километров, сообщается на сайте Earthquake report, передает LB.ua.

Ущерб от землетрясения в Италии составляют по меньшей мере 4 миллиарда евро

Сообщений о разрушениях в результате землетрясения и угрозе цунами не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло ночью 3 ноября в Италии.

Также отмечалось, что землетрясение, которое произошло 30 октября в центральной Италии, привело к серьезной деформации земной поверхности на площади 1100 квадратных километров.

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