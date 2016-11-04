В Джорджии горит более 1200 га леса

Лесной пожар в американском штате Джорджия распространился на площадь более 1200 га.

Reuters

Об этом сообщает wabe.org.

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Огонь распространяется с большой скоростью, поскольку в регионе давно не было дождей и установилась засуха.

Север штата окутал густой дым от пожара, поэтому водителей просят быть крайне осторожными. Также на данный момент огонь угрожает нескольким жилым домам.

Ранее сообщалось, что пожарные не могли полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.

Причина возгорания пока неизвестна.