В Джорджии горит более 1200 га леса

16:11, 4 ноября 2016
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Лесной пожар в американском штате Джорджия распространился на площадь более 1200 га.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает wabe.org.

Масштабный лесной пожар в Колорадо уничтожил несколько домов

Огонь распространяется с большой скоростью, поскольку в регионе давно не было дождей и установилась засуха.

Север штата окутал густой дым от пожара, поэтому водителей просят быть крайне осторожными. Также на данный момент огонь угрожает нескольким жилым домам.

Ранее сообщалось, что пожарные не могли полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.

Причина возгорания пока неизвестна.

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