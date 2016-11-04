Сильные дожди затопили север Мексики

Холодный атмосферный фронт принес в Мексику сильные дожди.

Reuters

Об этом сообщает Al Jazeera.

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В некоторых районах города Тампико (штат Тамаулипас) за сутки выпало до 129 мм осадков. При этом среднемесячное количество осадков здесь составляет 40 мм.

Наводнение затопило многие дороги, автомобили с трудом пробирались сквозь потоки воды.

Атмосферный фронт, как ожидается, будет двигаться на север и в ближайшие дни принесет грозы в американские штаты Техас, Аризона и Нью-Мексико.

Напомним, не менее восьми человек погибли, двое числятся пропавшими без вести после наводнения, которое накрыло Вьетнам.