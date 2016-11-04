В западных областях объявили штормовое предупреждение на 6-7 ноября

На западе Украины 6-7 ноября ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 ноября на территории Закарпатской области и в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, в высокогорных районах Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

Напомним, на выходных на юге Украины температура поднимется до +14°, в воскресенье пройдут дожди.