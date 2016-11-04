На автодорогах Украины в пятницу и субботу без осадков, в воскресенье пройдут дожди
На украинских трассах в ближайшие дни температура поднимется до +15°, во многих регионах в воскресенье пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +8°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, в Одесской области пройдет дождь, температура +5°...+9°. В воскресенье ожидаются осадки, до +14°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня переменная облачность, температура в дороге +3°... +7°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +10°. В воскресенье по этому маршруту ожидаются осадки, температура в дороге +10°... +15°.
Погода на выходные: в субботу без осадков, в воскресенье во многих областях пройдут дожди (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня практически без осадков. Температура в дороге +4°... +5°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать переменная облачность, температура +4°... +6°. В воскресенье синоптики прогнозируют осадки, до +12°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +5°...+9°. Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями. В воскресенье местами пройдут дожди, до +12°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +3°… +5°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье пройдут дожди, температура до 12 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°