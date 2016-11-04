На автодорогах Украины в пятницу и субботу без осадков, в воскресенье пройдут дожди

На украинских трассах в ближайшие дни температура поднимется до +15°, во многих регионах в воскресенье пройдут дожди.

Сегодня и завтра на украинских трассах без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +8°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, в Одесской области пройдет дождь, температура +5°...+9°. В воскресенье ожидаются осадки, до +14°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня переменная облачность, температура в дороге +3°... +7°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +10°. В воскресенье по этому маршруту ожидаются осадки, температура в дороге +10°... +15°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня практически без осадков. Температура в дороге +4°... +5°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать переменная облачность, температура +4°... +6°. В воскресенье синоптики прогнозируют осадки, до +12°.

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +5°...+9°. Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями. В воскресенье местами пройдут дожди, до +12°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +3°… +5°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье пройдут дожди, температура до 12 градусов тепла.

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