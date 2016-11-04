Погода на выходные: в субботу без осадков, в воскресенье во многих областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на юге Украины температура поднимется до +14°, в воскресенье пройдут дожди.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +5°. В воскресенье пройдет дождь, +9°...+12°.
Во Львове завтра переменная облачность, ночью +3°, днем +7°. В воскресенье дождь, +8°...+10°.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +9° (карта)
В Луцке в субботу ночью +2°, днем +5°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +10°, ливень.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+5°. В воскресенье до +11°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +8°, днем +9°. В воскресенье +9°...+14°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье +4°...+5°, пасмурно.
В Днепре в субботу небольшая облачность. Температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +4°...+7°.
В Симферополе завтра малооблачно, +4°...+9°. В воскресенье +11°...+14°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +7°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -6°. В воскресенье температура поднимется до +6°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -2°...+6°, малооблачно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +2°. В воскресенье ожидается дождь, ночью +4°, днем +8°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°. В воскресенье ливень, ночью +8°, днем до +12°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье температура днем +12°, ожидается дождь.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +7°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +9° …+11°.
В Затоке в субботу пасмурно, днем до +10°, в воскресенье без осадков, температура +10° …+13°.
На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +10°
В Бердянске в субботу переменная облачность, температура до +8°. В воскресенье температура до +7°, без осадков.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°