Погода на выходные: в субботу без осадков, в воскресенье во многих областях пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных на юге Украины температура поднимется до +14°, в воскресенье пройдут дожди.

В воскресенье в Украине пройдут дожди / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +5°. В воскресенье пройдет дождь, +9°...+12°.

Во Львове завтра переменная облачность, ночью +3°, днем +7°. В воскресенье дождь, +8°...+10°.

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В Луцке в субботу ночью +2°, днем +5°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +10°, ливень.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+5°. В воскресенье до +11°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +8°, днем +9°. В воскресенье +9°...+14°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье +4°...+5°, пасмурно.

Прогноз на 5 ноября / УНИАН

Прогноз на 6 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу небольшая облачность. Температура ночью -1°, днем +6°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +4°...+7°.

В Симферополе завтра малооблачно, +4°...+9°. В воскресенье +11°...+14°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +7°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем -6°. В воскресенье температура поднимется до +6°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -2°...+6°, малооблачно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +2°. В воскресенье ожидается дождь, ночью +4°, днем +8°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°. В воскресенье ливень, ночью +8°, днем до +12°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье температура днем +12°, ожидается дождь.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +7°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +9° …+11°.

В Затоке в субботу пасмурно, днем до +10°, в воскресенье без осадков, температура +10° …+13°.

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В Бердянске в субботу переменная облачность, температура до +8°. В воскресенье температура до +7°, без осадков.

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