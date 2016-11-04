Число жертв наводнения во Вьетнаме увеличилось до 8

Не менее восьми человек погибли, двое числятся пропавшими без вести после наводнения, которое накрыло Вьетнам.

Наводнение во Вьетнаме / Reuters

Шесть человек погибли в провинции Куангбинь, двое - в Куангчи, сообщает e.vnexpress.net.

Читайте также В Таиланде наводнение затопило город Пхетчабури (видео)

Кроме того, два человека пропали без вести, семеро получили травмы.

Проливные дожди затопили около 20 тысяч домов, уровень воды местами достигал 3 метров. Из пострадавших районов военные эвакуировали местных жителей.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни проливные дожди ожидаются в южных провинциях Вьетнама, здесь выпадет до 400 мм осадков.

Напомним, в октябре в результате наводнения во Вьетнаме погиб 31 человек.