Число жертв наводнения во Вьетнаме увеличилось до 8

11:33, 4 ноября 2016
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Не менее восьми человек погибли, двое числятся пропавшими без вести после наводнения, которое накрыло Вьетнам.

Наводнение во Вьетнаме / Reuters
Наводнение во Вьетнаме / Reuters

Шесть человек погибли в провинции Куангбинь, двое - в Куангчи, сообщает e.vnexpress.net.

В Таиланде наводнение затопило город Пхетчабури (видео)

Кроме того, два человека пропали без вести, семеро получили травмы.

Проливные дожди затопили около 20 тысяч домов, уровень воды местами достигал 3 метров. Из пострадавших районов военные эвакуировали местных жителей.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни проливные дожди ожидаются в южных провинциях Вьетнама, здесь выпадет до 400 мм осадков.

Напомним, в октябре в результате наводнения во Вьетнаме погиб 31 человек.

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