Восток Турции накрыл снегопад

10:30, 4 ноября 2016
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В результате сильного снега, который обрушился на восточные регионы Турции, многие дороги оказались непроездными.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В Киеве из-за ухудшения погодных условий дорожники работают в усиленном режиме

Снегопад начался 1 ноября в провинциях Эрзурум, Ардаган, Карс и Агры. Многие автомобили просто застряли в дороге, поскольку высота снега в некоторых местах достигала 50 см.

В некоторых провинциях из-за непогоды отменили занятия в школах.

В то же время такие условия заставили горнолыжные курорты активизировать подготовку к зимнему сезону.

Напомним, 26 октября, в Гомельской области (Беларусь) прошел сильный снегопад, один человек погиб. 

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