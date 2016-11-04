Восток Турции накрыл снегопад

В результате сильного снега, который обрушился на восточные регионы Турции, многие дороги оказались непроездными.

Reuters

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

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Снегопад начался 1 ноября в провинциях Эрзурум, Ардаган, Карс и Агры. Многие автомобили просто застряли в дороге, поскольку высота снега в некоторых местах достигала 50 см.

В некоторых провинциях из-за непогоды отменили занятия в школах.

В то же время такие условия заставили горнолыжные курорты активизировать подготовку к зимнему сезону.

Напомним, 26 октября, в Гомельской области (Беларусь) прошел сильный снегопад, один человек погиб.