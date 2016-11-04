На юг Казахстана обрушился ураган

09:30, 4 ноября 2016
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Во второй половине дня 3 ноября в Жамбылской области Казахстана сильный ветер повалил деревья, повредил кровли зданий.

REUTERS
REUTERS

Не менее трех человек получили травмы, передает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

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"В Таразе (административный центр региона) произошло падение более десяти линий электропередачи, количество абонентов, оставшихся без электроснабжения, устанавливается. Произошел срыв кровель со зданий различного назначения на общей площади порядка 2 тысяч квадратных метров. На данный момент известно о трех гражданах, получивших различные телесные повреждения в результате неблагоприятных метеоусловий, и которые находятся в городской больнице Тараза", - говорится в сообщении.

В Байзакском районе Жамбылской области без электроэнергии остались 22 населенных пункта. Кроме того, в Жамбылском районе из-за падения линий электропередачи без электроснабжения осталось три населенных пункта.

Сейчас в регионе работают аварийные бригады, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, в селе Джунецери (около города Ланчхути) на западе Грузии в результате сильного ветра и ливня пострадали несколько семей.

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