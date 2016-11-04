На юг Казахстана обрушился ураган

Во второй половине дня 3 ноября в Жамбылской области Казахстана сильный ветер повалил деревья, повредил кровли зданий.

REUTERS

Не менее трех человек получили травмы, передает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

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"В Таразе (административный центр региона) произошло падение более десяти линий электропередачи, количество абонентов, оставшихся без электроснабжения, устанавливается. Произошел срыв кровель со зданий различного назначения на общей площади порядка 2 тысяч квадратных метров. На данный момент известно о трех гражданах, получивших различные телесные повреждения в результате неблагоприятных метеоусловий, и которые находятся в городской больнице Тараза", - говорится в сообщении.

В Байзакском районе Жамбылской области без электроэнергии остались 22 населенных пункта. Кроме того, в Жамбылском районе из-за падения линий электропередачи без электроснабжения осталось три населенных пункта.

Сейчас в регионе работают аварийные бригады, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, в селе Джунецери (около города Ланчхути) на западе Грузии в результате сильного ветра и ливня пострадали несколько семей.