В Киеве сегодня днем до +4°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 4 ноября в столице днем до +4°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 5.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:54, а зайдет в 16:27.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 ноября, в Украине без осадков, на юге днем до +9°.

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