В Киеве сегодня днем до +4°, без осадков

08:30, 4 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 ноября в столице днем до +4°, без осадков. 

panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 5.1 м/с.

На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +10°

Сегодня солнце в столице взошло в 06:54, а зайдет в 16:27.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 ноября, в Украине без осадков, на юге днем до +9°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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