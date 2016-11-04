В Украине сегодня без осадков, на юге до +9° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 ноября, в Украине без осадков, на юге днем до +9°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня облачно с прояснениями, днем +4°. Ветер западный, до 5.1 м/с.

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Во Львове 4 ноября без осадков, температура воздуха днем +4°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +3°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +8°, ветер западный и северо-западный, до 5.0 м/с.

На юге до +9° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +4°, ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +9°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +5°. Ветер западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +5°. Ветер западный, слабый.

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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.

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