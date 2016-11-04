В Украине сегодня без осадков, на юге до +9° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 ноября, в Украине без осадков, на юге днем до +9°.
В столице сегодня облачно с прояснениями, днем +4°. Ветер западный, до 5.1 м/с.
На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +10°
Во Львове 4 ноября без осадков, температура воздуха днем +4°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу без осадков. Температура +3°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +8°, ветер западный и северо-западный, до 5.0 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +4°, ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +9°. Ветер переменный, до 2.9 м/с.
В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +5°. Ветер западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +8°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, днем +5°. Ветер западный, слабый.
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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°