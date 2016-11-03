В Киеве завтра до +4°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 4 ноября в столице без осадков, температура воздуха днем +4°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +1°.

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Ветер западный, до 5.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:54, а зайдет в 16:27.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 ноября, в Украине без осадков, на юге днем до +9°.

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