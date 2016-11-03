Завтра в Украине без осадков, на юге до +9° (видеопрогноз)

18:30, 3 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 ноября, в Украине без осадков, на юге днем до +9°. 

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный, до 5.1 м/с.

Во Львове 4 ноября переменная облачность, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +10°

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью -2°, днем +8°, ветер западный и северо-западный, слабый.

В Харькове в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер западный, до 4.7 м/с.

В Симферополе солнечно. Температура ночью 0°, днем +9°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью -2°, днем +9°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -2°, днем +6°, ветер западный, слабый.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.

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