Завтра в Украине без осадков, на юге до +9° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 ноября, в Украине без осадков, на юге днем до +9°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный, до 5.1 м/с.
Во Львове 4 ноября переменная облачность, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +10°
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.
В Виннице в пятницу без осадков. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью -2°, днем +8°, ветер западный и северо-западный, слабый.
В Харькове в пятницу облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер западный, до 4.7 м/с.
В Симферополе солнечно. Температура ночью 0°, днем +9°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью -2°, днем +9°. Ветер западный и северо-западный, до 4.4 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -2°, днем +6°, ветер западный, слабый.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью -3°, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°