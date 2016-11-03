В результате наводнения во Вьетнаме погибли 2 человека

Проливные дожди в центре Вьетнама привели к наводнениям, погибли 2 человека.

Наводнение во Вьетнаме / Reuters

В провинциях Хатинь и Куангбинь уровень воды повысился до 2 метров, сообщает Al Jazeera.

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В некоторых городах за 48 часов выпало более 290 мм осадков - такое количество обычно выпадает в течение всего ноября.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидаются более сильные дожди.

Напомним, в октябре в результате наводнения во Вьетнаме погиб 31 человек.