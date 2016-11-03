Землетрясение в Италии привело к деформации земной поверхности

Землетрясение, которое произошло 30 октября в центральной Италии, привело к серьезной деформации земной поверхности на площади 1100 квадратных километров.

Последствия землетрясения в Италии / Reuters

Об этом сообщили в Итальянском космическом агентстве и Научно-исследовательском институте электромагнитной съемки природной среды, передает "РИА Новости".

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К такому выводу ученые пришли, проанализировав изображения зоны стихийного бедствия, которые поступили со спутников Cosmo SkyMed e Sentinel 1.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 потрясло центральную Италию утром 30 октября. По мнению экспертов, оно стало продолжением сейсмической активности, которая началась 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.