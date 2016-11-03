На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +10°

Сегодня и завтра на украинских трассах практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +10°.

На автодорогах Украины практически без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура +4°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, переменная облачность.

На трассе Киев - Ужгород синоптики малооблачно, в Ривненской области возможны осадки, температура в дороге +3° … +8°. В пятницу на этом маршруте местами ожидаются осадки, температура до +9°.

Читайте также В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +10°, в Днепропетровской и Донецкой областях пройдут дожди. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.

В направлении Харькова местами ожидаются осадки. Температура в дороге до +3°. 4 ноября на этом направлении также пройдут дожди, температура +4°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня переменная облачность, в Черновицкой области пройдет дождь, +5° … +8°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +6°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.