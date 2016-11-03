На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +10°
Сегодня и завтра на украинских трассах практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +10°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура +4°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +8°, переменная облачность.
На трассе Киев - Ужгород синоптики малооблачно, в Ривненской области возможны осадки, температура в дороге +3° … +8°. В пятницу на этом маршруте местами ожидаются осадки, температура до +9°.
В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +10°, в Днепропетровской и Донецкой областях пройдут дожди. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +9°.
В направлении Харькова местами ожидаются осадки. Температура в дороге до +3°. 4 ноября на этом направлении также пройдут дожди, температура +4°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня переменная облачность, в Черновицкой области пройдет дождь, +5° … +8°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°