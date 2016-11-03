До конца суток в Киеве ожидается сильный ветер

12:03, 3 ноября 2016
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По Киеву до конца суток 3 ноября ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

В Киеве до конца суток ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru
В Киеве до конца суток ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 3 ноября, в столице днем до +6°, без осадков.

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