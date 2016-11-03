На следующей неделе в Украине потеплеет до +15°
В понедельник, 7 ноября, в Украине днем будет до +10...+15°.
Потепление начнется уже в это воскресенье. Днем будет 9-12 градусов тепла, правда, на востоке столбики термометров еще будут показывать +3...+6°, передает ТСН со ссылкой на украинский гидрометцентр.
В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября
В понедельник, 7 ноября, потеплеет уже на всей территории Украины. Днем будет до +10...+15°. Однако тепло продержится лишь несколько дней, потом снова придет похолодание.
Напомним, 3 ноября в Украине практически без осадков, на юге днем до +14°.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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