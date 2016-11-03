На следующей неделе в Украине потеплеет до +15°

11:22, 3 ноября 2016
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В понедельник, 7 ноября, в Украине днем будет до +10...+15°.

На следующей неделе в Украине потеплеет / УНИАН
На следующей неделе в Украине потеплеет / УНИАН

Потепление начнется уже в это воскресенье. Днем будет 9-12 градусов тепла, правда, на востоке столбики термометров еще будут показывать +3...+6°, передает ТСН со ссылкой на украинский гидрометцентр.

В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября

В понедельник, 7 ноября, потеплеет уже на всей территории Украины. Днем будет до +10...+15°. Однако тепло продержится лишь несколько дней, потом снова придет похолодание.

Напомним, 3 ноября в Украине практически без осадков, на юге днем до +14°.

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