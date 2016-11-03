В Таиланде наводнение затопило город Пхетчабури (видео)

В тайском городе Пхетчабури в результате сильных дождей из берегов вышла река, что привело к наводнению.

В Таиланде наводнение затопило город Пхетчабури / panoramio.com doiu

Об этом сообщает Bangkok Post.

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В результате наводнения, которое началось ночью 2 ноября, пострадали не менее 2 тысяч семей. Стихия разрушила 30 зданий, местами уровень воды поднялся до 1,5 м.

Наводнение затопило все государственные учреждения в городе, включая мэрию. Все школы закрыты.

Напомним, не менее 26 человек погибли и 72 получили травмы в результате наводнения, вызванного проливными дождями в Египте.