В Италии произошло новое землетрясение магнитудой 4,8

09:24, 3 ноября 2016
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В четверг, 3 ноября, в центре Италии произошло новое землетрясение магнитудой 4,8.

Последствия землетрясения в Италии / REUTERS
Последствия землетрясения в Италии / REUTERS

Подземные толчки зафиксировали ночью близ города Перуджа, который пострадал от землетрясения 26 октября, передает ТСН.

После землетрясения в Риме повреждены 150 зданий

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Спасатели обещают проверить пострадавшие от стихии районы уже при дневном свете.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 потрясло центральную Италию утром 30 октября. По мнению экспертов, оно стало продолжением сейсмической активности, которая началась 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.

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