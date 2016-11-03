В Италии произошло новое землетрясение магнитудой 4,8

В четверг, 3 ноября, в центре Италии произошло новое землетрясение магнитудой 4,8.

Последствия землетрясения в Италии / REUTERS

Подземные толчки зафиксировали ночью близ города Перуджа, который пострадал от землетрясения 26 октября, передает ТСН.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Спасатели обещают проверить пострадавшие от стихии районы уже при дневном свете.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 потрясло центральную Италию утром 30 октября. По мнению экспертов, оно стало продолжением сейсмической активности, которая началась 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.