В Киеве сегодня днем до +6°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 ноября, в столице днем до +6°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:52, а зайдет в 16:29.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Украине практически без осадков, на юге днем до +14°.

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