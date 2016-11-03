В Киеве сегодня днем до +6°, без осадков

08:30, 3 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 ноября, в столице днем до +6°, без осадков. 

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.

В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября

Сегодня солнце в столице взошло в 06:52, а зайдет в 16:29.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Украине практически без осадков, на юге днем до +14°. 

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