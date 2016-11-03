В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 3 ноября в Украине практически без осадков, на юге днем до +14°.
В столице сегодня облачно с прояснениями, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +11°
Во Львове 2 ноября без осадков, температура воздуха днем +4°. Ветер западный, свежий.
В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура +7°. Ветер западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, возможен дождь, температура днем +10°, ветер переменный, до 3.6 м/с.
В Харькове пройдет дождь. Температура до +7°, ветер южный и юго-западный, слабый.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 7.1 м/с.
В Днепре дождь. Температура воздуха +9°. Ветер южный и юго-западный, свежий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождливую погоду, температура днем +10°. Ветер южный и юго-западный, до 9.0 м/с.
В Краматорске в четверг ливень, днем +8°. Ветер переменный, умеренный.
В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября
В Северодонецке пройдет дождь, температура днем +8°. Ветер переменный, до 7.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°