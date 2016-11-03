В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +14° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 ноября в Украине практически без осадков, на юге днем до +14°.

Сегодня в Украине практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня облачно с прояснениями, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.

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Во Львове 2 ноября без осадков, температура воздуха днем +4°. Ветер западный, свежий.

В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг без осадков. Температура +7°. Ветер западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, возможен дождь, температура днем +10°, ветер переменный, до 3.6 м/с.

На юге до +14° / УНИАН

В Харькове пройдет дождь. Температура до +7°, ветер южный и юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +14°. Ветер южный и юго-западный, до 7.1 м/с.

В Днепре дождь. Температура воздуха +9°. Ветер южный и юго-западный, свежий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождливую погоду, температура днем +10°. Ветер южный и юго-западный, до 9.0 м/с.

В Краматорске в четверг ливень, днем +8°. Ветер переменный, умеренный.

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В Северодонецке пройдет дождь, температура днем +8°. Ветер переменный, до 7.5 м/с.

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